طلبات بوينغ تتفوق على إيرباص في 2018

المصدر: سياتل ـ رويترز

تتجه بوينغ الأميركية، في ما يبدو، إلى التغلب بفارق كبير على منافستها الأوروبية إيرباص، في طلبيات الطائرات لعام 2018.

وتلقت أكبر شركة في العالم لصناعة الطائرات، طلبيات تتضمن 690 طائرة حتى نهاية نوفمبر، متجاوزة إجمالي عدد الطائرات في الطلبيات التي تلقتها إيرباص للفترة نفسها، والبالغ 380 طائرة.

وأعلنت بوينغ وشركة طيران جرين أفريقيا إيروايز، التي مقرها لاجوس، اتفاقاً مبدئياً، سيتضمن في حال إتمامه، 50 طلبية مؤكدة لطائراتها 737 ماكس 8، مع خيار لشراء 50 طائرة إضافية، وهو اتفاق تبلغ قيمته 11.7 مليار دولار. كما وقعت بوينغ و«طيران أديل»، فرع الخطوط السعودية للطيران المنخفض التكلفة، اتفاقاً مؤقتاً، يتضمن 30 طائرة 737 ماكس، مع خيارات لشراء 20 طائرة أخرى، في صفقة قيمتها 5.9 مليارات دولار.