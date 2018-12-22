المفاوضات بين الصين وأميركا مستمرة في 2019

المصدر: بكين - (رويترز)

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن كبار قادة البلاد قالوا خلال اجتماع اقتصادي سنوي مهم إن بكين ستنفذ ما أجمع عليه الزعيمان الصيني والأمريكي في الأرجنتين بشأن التجارة وستمضي قدماً في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة العام القادم.

وأضافت إن الصين ستسرع وتيرة استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس العام المقبل وتبني قدراتها لتتحول إلى قوة عملاقة في الصناعات التحويلية. وقالت إن الحكومة ستكون ملتزمة بمبدأ المنازل للسكن وليست للمضاربة خلال العام المقبل، موضحة أن بكين ستزيد خفض الضرائب وتُبقي وفرة في السيولة خلال عام 2019 من أجل تحقيق استقرار النمو الاقتصادي، موضحة أن الصين ستحافظ على سياستها المالية الاستباقية والحكيمة في العام المقبل.

وأضافت إن بكين ستزيد حصتها من إصدارات الحكومات المحلية من السندات الخاصة على نطاق واسع نسبياً في 2019 وتسعى جاهدة لحل صعوبات تمويل الشركات الصغيرة والخاصة.وذكرت أن الحكومة تسعى لإبقاء النمو الاقتصادي للعام القادم في نطاق معقول.