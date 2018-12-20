محللون يتوقعون ارتفاع سعر الدولار

المصدر: دبي - أشرف رفيق

توقّع محللون أن يرتفع سعر الدولار الأميركي في العام المقبل، وقال المحللون إن سعر الدولار سوف يكون عرضة لبيان لجنة السوق المفتوح الفيدرالية التي تعقد اجتماعاتها في نهاية الأسبوع الجاري، والمتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر العملة الأميركية.

وشهدت الأسابيع الماضية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المركزي) يطبق استراتيجية اتصال محدثة، تشير إلى أنه يبتعد عن التوقعات بعيدة المدى، التي سادت في فترة ما بعد الأزمة المالية، ليعتمد على البيانات والتوقعات قصيرة المدى.

ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة سيكون بين 2.5 و3.5%. ويؤيد غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوح الفيدرالية أن يكون سعر الفائدة عن 3%. وللوصول إلى هذا المعدل لا بد أن تحدث ثلاثة ارتفاعات، بخلاف ارتفاع الشهر الجاري، ويتماشى ذلك مع ما توقعته لجنة تحديد سعر الفائدة لعام 2019.