وزير المالية السعودي: لا نية لتغيير رسوم الوافدين

المصدر: البيان الإلكتروني

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لملتقى ميزانية السعودية 2019 بعنوان "توجهات الميزانية العامة للدولة اليوم الأربعاء، إنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين.

وأضاف الجدعان دون إسهاب أن أسعار الوقود تخضع لمراجعة دورية لكن لا توجد نية لزيادة أسعار الطاقة في 2019. وبموجب السياسة المعلنة سابقا، فإن أسعار الوقود المحلية مثل البنزين والديزل والكيروسين قد تزيد في 2019.

وأكد خلال كلمته: سنرى إنجازات في 2019 تفوق التوقعات، والوزارة أطلقت منصات عدة لتوفير البيانات لجميع القطاعات.