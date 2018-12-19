النفط يهبط 4.1 % ويجر أسواق أوروبا وآسيا نزولاً

المصدر: عواصم – وكالات

تأثرت الأسواق العالمية، أمس، بتراجع أسعار النفط بنسبة 4.1 % للجلسة الثالثة على التوالي، ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، فقد تراجعت العقود الآجلة في نيويورك بـ 4.1 % بعدما أغلقت دون 50 دولاراً، أول من أمس، للمرة الأولى منذ أكتوبر من عام 2017.

وتتوقع الإدارة الأميركية ارتفاع إنتاج النفط الصخري، ما قد يؤدي إلى ارتفاع المخزونات المرتفعة بالفعل. وانخفضت الأسهم الأوروبية في اتجاه نزولي قادته شركات النفط وهوى سهم رويال داتش شل بعد تقارير عن استحواذ محتمل.

كما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية. وخسر مؤشر نيكاي القياسي المؤلّف من 225 سهماً 264.22 نقطة، أو ما يعادل 1.23% ليصل إلى 21242.66 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية.

وخالفت الأسهم الأميركية الاتجاه لترتفع في مستهل تعاملات أمس، بدعم من قطاع التكنولوجيا، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون إشارات على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 176.15 نقطة، أو ما يعادل 0.75 %، إلى 23769.13 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.96 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 2559.90 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 56.08 نقطة، أو 0.83 بالمئة، إلى 6809.82 نقطة عند الفتح.