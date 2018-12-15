كوريا الجنوبية: لم نستورد نفطاً إيرانياً الشهر الماضي

المصدر: سيئول - رويترز

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك في سيئول أن كوريا الجنوبية لم تستورد النفط الخام من إيران الشهر الماضي مقارنة مع 1.3 مليون طن استوردتها قبل عام.

وتظهر البيانات أيضاً أن كوريا الجنوبية، خامس أكبر مشترٍ للنفط في العالم، استوردت إجمالاً 12.7 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقارنة مع 12.6 مليون طن استوردتها قبل عام.

ومن المنتظر أن تنشر شركة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام للشهر الماضي في وقت لاحق هذا الشهر. وتعد بيانات شركة النفط الكورية معيار القطاع لواردات البلاد من النفط الخام.