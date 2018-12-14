بالفيديو.. الجزائر تطلق أول سيارة محلية الصنع 100%

المصدر: البيان الالكتروني

كشف صالون وهران للسيارات بالجزائر الستار عن أول سيارة "تيمقاد" جزائرية مئة بالمئة بسعر 190 مليون سنتيم، حسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وحسب الصحيفة فإن شركة أوريكس oryx موتورز التابعة لمجمع مهري المنتجة للسيارة 100 بالمئة جزائرية بشعار "حقيقة جزائرية".

وأوضح مهدي، مدير مشروع أوريكس موتورز، أن تسمية السيارة بتيمقاد جاء من الثقافة الجزائرية. كما تم اختيار هذا النوع لأنه يصلح لكل تضاريس الجزائر المتباينة، وكذا لكل فئات المجتع.