41 % تراجع صادرات إيران النفطية إلى الهند

المصدر: نيودلهي - رويترز

أظهرت بيانات تتبع السفن وتصريحات مصادر بقطاع النفط أن واردات الهند الشهرية من النفط الإيراني هبطت في نوفمبر لأدنى مستوياتها في عام، لتتراجع طهران بذلك إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند، من المركز الرابع، بعدما خفضت دلهي مشترياتها نظراً لتأثير العقوبات الأميركية.

وكشفت البيانات أن الهند استوردت في نوفمبر نحو 276 ألف برميل يومياً من الخام الإيراني، بانخفاض بلغ حوالي 41 % عن أكتوبر، لكنه أعلى 4 % عن الشهر نفسه من العام الماضي. وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه: إنه نتيجة للعقوبات الأميركية رفضت الهند السماح لمصفاة هندية مملوكة لشركة روسية باستخدام الخام الإيراني، الذي حصلت عليه نيودلهي بموجب إعفاءات. وأضاف أن هناك حاجة لاستثمارات كبيرة وأن المصافي ستكون خاضعة للدولة المضيفة.