«فاروس» المصرية تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر في الربع الأول من 2019

المصدر: القاهرة - رويترز

قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «فاروس» القابضة للاستثمارات المالية: إن الشركة ستدخل مجال الاستثمار المباشر والأنشطة المالية غير المصرفية في 2019 معتمداً على التكنولوجيا. وأضاف علاء العفيفي في مقابلة مع «رويترز»: «سنة 2019 ستكون فارقة للغاية في مسيرة فاروس. سنطلق خدمات التمويل متناهي الصغر في الربع الأول من العام المقبل».

وتابع: «نعمل على نشاط التمويل متناهي الصغر منذ نهاية 2017 وتم تأسيس الشركة بالفعل ولدينا رخصة مبدئية وسنحصل على الرخصة النهائية قريباً. معنا مستثمرون باكستانيون وسنستخدم أدوات تعتمد أكثر على التكنولوجيا». وتشمل المجالات المالية غير المصرفية التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتأمين والتمويل العقاري والتخصيم وغيرها.

وقال العفيفي: «محفظة التمويل متناهي الصغر ستكون في حدود 400 إلى 500 مليون جنيه. سنتقدم للحصول على رخصة لنشاط التأجير التمويلي ونؤسس شركة لهذا النشاط. نتوقع أن نبدأ هذا النشاط منتصف العام المقبل بمحفظة تتراوح بين 600 و800 مليون جنيه. نستهدف أن تمثل إيرادات القطاع المالي غير المصرفي ثلثي إيرادات فاروس خلال 2021-2022».

والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر، بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية، مع احتفاظ المؤجر بملكية الأصل. واقتحم كثير من بنوك الاستثمار المصرية خلال السنوات القلية الماضية المجالات المالية غير المصرفية في ظل النمو الشديد الذي تشهده تلك الأنشطة. وكانت «فاروس» تعمل على دخول مجال الخدمات المالية غير المصرفية في 2018 لكنها تقرر تأجيل الملف إلى 2019.