«ايكويت» تمدد أجل استحقاق ديون بـ2.9 مليار دولار

المصدر: دبي - رويترز

عدلت مجموعة «ايكويت» الكويتية ومددت ديوناً مصرفية تبلغ قيمتها الإجمالية 2.9 مليار دولار تنقسم إلى قرض محدد الأجل بقيمة 1.9 مليار دولار وتسهيل ائتماني متجدد بقيمة مليار دولار.

ومددت الشركة المنتجة للبتروكيماويات أجل استحقاق قرضها المحدد الأجل لمدة عامين إلى 2023 من أجل السداد الحالي في 2021، فيما جرى تمديد تاريخ استحقاق القرض المتجدد إلى يونيو 2022 من يونيو 2020. وقالت الشركة في بيان: «تمكنت ايكويت من خلال عملية تمديد أجل الاستحقاق من الاستفادة من ظروف الأسواق المصرفية المتميزة، ما أسهم بالتالي في تعزيز جدولها الزمني للسداد». وخفضت الشركة أيضاً تكاليف القرضين.

وعينت «ايكويت» مجموعة «سيتي» المصرفية ومؤسسة «اس.ام.بي.سي» منسقين لعملية تعديل وتمديد القرضين.