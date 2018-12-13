الأسهم العالمية تواصل التحليق

المصدر: نيويورك - رويترز

عاشت الأسواق العالمية أجواء المكاسب والارتفاعات الكبيرة لليوم الثاني، بعدما تعزز التفاؤل العالمي بشأن تراجع مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ قفزت الأسهم الأميركية بفعل تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن خطط صينية لفتح المزيد من الفرص أمام الشركات الأجنبية، بعد أن أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصريحات مثيرة للتفاؤل. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.57% ومؤشر ستاندرد آند بورز 0.81% ومؤشر ناسداك 1.35%.

وصعدت الأسهم الأوروبية واتجهت صوب تحقيق مكاسب للجلسة الثانية، مدعومةً بالأسباب نفسها، وصعد مؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.7% مع ارتفاع معظم الأسواق في المنطقة.

وحقق مؤشر نيكاي الياباني أكبر مكسب يومي في أكثر من شهر في الوقت الذي ينتعش فيه إقبال المستثمرين على المخاطر بفضل تطورات العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وارتفع المؤشر 2.2%. وتلقّت السوق الدعم أيضاً من الإفراج المشروط في كندا عن منغ وانتشو، المديرة المالية لهواوي تكنولوجيز.

وأقبل المستثمرون على شراء الأسهم الكبيرة المرتبطة بالدورة الاقتصادية، التي تضررت في الآونة الأخيرة، مثل أسهم شركات صناعة السيارات والآلات والمكونات الإلكترونية. كما ارتفعت أسهم التكنولوجيا، وصعد سهم أدفانتست كورب 2.5%، وارتفع سهم هيتاشي 3.1%. وقفز سهم ياماها موتور 4.2%.