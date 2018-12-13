مصر تطالب بإدراج الاقتصاد غير الرسمي ضمن ناتجها المحلي

طالبت مصر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بإدراج قطاع الاقتصاد غير الرسمي لديها عند احتساب ناتجها المحلي الإجمالي وكل الأرقام والمؤشرات الأخرى المتعلقة باقتصادها الكلي، وفقاً لما قاله جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري.

وصرح نجم أمس في أبوظبي، على هامش مشاركته في مؤتمر للتقنية المالية، قائلاً: «نطلب الدعم في احتساب أرقام الاقتصاد غير الرسمي والاعتراف بها ضمن الحجم الكلي لناتجنا المحلي الإجمالي». وأضاف: «يستأثر قطاع الاقتصاد غير الرسمي في مصر بنسبة تتراوح بين 40% و50% من ناتجها المحلي الإجمالي». أبوظبي ـ رويترز