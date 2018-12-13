1.55 مليار ريال تعويضات السعوديين من التأمين على المركبات بالربع الثالث

المصدر: الرياض- وكالات

تراجع صافي المطالبات المتكبدة على شركات التأمين السعودية إلى 1.55 مليار ريال في الربع الثالث من 2018، مقارنة بقيمتها البالغة 1.83 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2017، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما.

وسجلت تعويضات الأشخاص المؤمن على مركباتهم الخاصة من قبل شركات التأمين بالسعودية انخفاضاً نسبته 15.5% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي.

وعلى أساس ربعي، شهدت مستحقات السعوديين من شركات التأمين المؤمن على مركباتهم انخفاضاً بنحو 5.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بقيمتها في الربع الثاني من العام والبالغة 1.65 مليار ريال.

وبلغت قيمة المطالبات المتكبدة على شركات التأمين بالمملكة لقطاع المركبات 4.96 مليارات ريال، مقابل 5.71 مليارات ريال في الفترة المماثلة من العام 2017، بانخفاض نسبته 13.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.

وفي المقابل، ارتفع صافي المطالبات المتكبدة على شركات التأمين بالسعودية خلال الربع الثالث بنسبة 2.95%؛ من خلال التأمين على 10 أنشطة، إلى 5.95 مليارات ريال، مقارنة بـ 5.78 مليارات ريال في الربع المقابل من العام الماضي.