شركتان مصريتان توقعان اتفاقية إنشاء سد في تنزانيا بقيمة 2.9 مليار دولار

المصدر: القاهرة - وكالات

وقّعت شركة السويدي إلكتريك، أمس، في ائتلاف متكامل مع شركة المقاولون العرب، اتفاقية لتصميم وتوريد وإنشاء سد ومحطة توليد كهرومائية، على نهر روفيجي بتنزانيا.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أمس، أن العقد قيمته 2.9 مليار دولار، لصالح حكومة تنزانيا الاتحادية، وتم إسناد هذا العقد، بعد مناقصة دولية، طرحتها وزارة الطاقة التنزانية في عام 2017، والتي تم إسنادها إلى الائتلاف في وقت سابق.

وأضافت أن المشروع الذي تموله تنزانيا، يقع على بعد نحو 200 كيلو متر غرب مدينة دار السلام، وسيبدأ إنتاج الطاقة بحلول 2022. وأشارت إلى أنه من المتوقع إنجاز المشروع في غضون 36 شهراً، تبدأ بعد 6 أشهر من استلام وتجهيز موقع العمل. وشهد رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، والرئيس التنزاني الدكتور جون ماجوفولي، أمس، مراسم توقيع العقد.

يشار إلى أنه تراجعت أرباح السويدي إلكتريك خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 بنسبة 23 % على أساس سنوي، نتيجة تراجع الإيرادات، لتحقق أرباحاً بلغت 3.57 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 4.6 مليارات جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.