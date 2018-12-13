«أجيليتي» الكويتية تدرس الاستفادة من الفرص المتاحة في قناة السويس

المصدر: الكويت - وكالات

قال الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي للمخازن العمومية إن الشركة لديها شراكة استراتيجية مع هيئة قناة السويس.

وأوضح طارق السلطان، في لقاء مع سي إن بي سي عربية، إن «أجيليتي»، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي في طور دراسات عميقة حول كيفية الاستفادة من الفرص المتاحة هناك، مع التركيز بالأساس على الخدمات اللوجستية، وتطوير المخازن المطلوبة للسوق المصري ومنطقة قناة السويس.

من ناحية أخرى، قال السلطان إن شركة شيبا Shipa، وهي شركة تابعة، مقرها الإمارات، وتقدم مجموعة من الحلول الرقمية، تعمل بصفة رئيسية على تسهيل عملية التجارة البينية في جميع أنحاء العالم.

كانت الشركة أعلنت مؤخراً، أنها ستقوم باستثمار ما يُقارب 100 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا اللوجستية خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأشارت الشركة إلى إطلاق موقع Shipa.com، كمنصة رقمية لمساعدة الشركات الصغيرة ورجال الأعمال والمُستهلكين لإدارة عملياتهم اللوجستية عبر الإنترنت، ومن خلال الأجهزة المحمولة.

وقال السلطان، إن هذه الخدمات الرقمية، سوف تُسهل عمليات التجارة البينية للقطاعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم، التي شهدت عمليات مُعقدة في الفترة الماضية.

وحول دور «أجيليتي» في تطوير الجزر وطريق الحرير، الذي يمر بالكويت، قال السلطان، إن تكنولوجيا اللوجستيات، سيكون لها دور في المشروع، من خلال التقنيات المتعددة.

وارتفعت أرباح «أجيليتي» بنحو 19.7 % في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 58.89 مليون دينار كويتي، مقابل أرباح بقيمة 49.21 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها بالعام الماضي.