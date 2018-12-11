صندوق النقد يتوقع تباطؤاً أكبر للاقتصاد الأميركي في 2020

المصدر: واشنطن ـ أ ف ب

توقّع كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أن تتأثر الولايات المتحدة بتداعيات تباطؤ النمو الاقتصادي المسجّل في بقية أنحاء العالم، مستبعداً في الوقت الراهن انكماش أكبر قوة اقتصادية في العالم.وفي مقابلة مع صحيفتي «وول ستريت جورنال» و«فايننشيال تايمز» قبل أيام من تركه منصبه قال موريس أوبستفلد: «نحن نتوقّع منذ فترة تباطؤاً تدريجياً للنمو الأميركي في 2019 مقارنة بالعام الحالي»، مع تراجع التحفيزات الضريبية والمالية التي تقدّمها الإدارة الأميركية.

وقال أوبستفلد إن التباطؤ «سيكون أكبر في 2020 مقارنة مع 2019 بحسب معطياتنا»، في حين خفّض الصندوق توقعاته للنمو الأميركي للعام المقبل من 2,9 إلى 2,5%. وتابع كبير الخبراء الاقتصاديين: «بالنسبة لبقية أنحاء العالم يبدو أن البالون بدأ يفرغ من الهواء(الفورة بدأت تخمد) وهذا سيؤثر في نهاية المطاف على الولايات المتحدة»، مستنداً في ذلك إلى معطيات اقتصادية أقل من التوقعات في آسيا وأوروبا في الفصل الثالث.