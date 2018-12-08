النفط يرتفع بعد اتفاق «أوبك» على خفض الإنتاج

المصدر: فييناـ رويترز

قال مصدر في «أوبك» إنه تم الاتفاق على خفض الإنتاج بين أعضاء المنظمة والمنتجين من خارجها، مضيفاً إن إيران وافقت على خفض الإنتاج نحو 0.8 مليون برميل يوميا من 2019.

وأشار المصدر إلى أن «أوبك» ستطلب لاحقا من المنتجين غير الأعضاء فيها المساهمة في التخفيضات بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا أخرى. وقفزت أسعار النفط أكثر من ٣ % أمس، وخلال الجلسة كان خام القياس العالمي برنت مرتفعا ١.٨ دولار للبرميل إلى ٦١.٨٧ دولار. وفي المعاملات المبكرة، انخفض برنت عن 60 دولارا عندما بدا أن مصدري النفط قد لا يتفقون.

وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 2.62 دولار للبرميل إلى 54.11 دولار ثم نزل إلى حوالي 53.90 دولار. ويترقب العالم انتهاء ماراثون المفاوضات والمشاورات بين أعضاء «أوبك» والمنتجين من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، لحسم مصير النفط في عام 2019، والكميات التي سيتم تخفيضها والتي ستنعكس على سعر الذهب الأسود.

وقال مصادر إن موسكو مستعدة للمساهمة في الخفض بنحو 200 ألف برميل يوميا، والمنتجين الآخرين قد يساهمون بمئتي ألف برميل يوميا أخرى ليصل إجمالي الخفض إلى 1.2 مليون برميل يوميا.واستأنفت (أوبك) المناقشات قبل اجتماع مع المنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا عقد في وقت متأخر أمس الجمعة.