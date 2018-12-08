وزيرالتجارة: «أديا» يستثمر 50 مليار دولار في الهند

المصدر: دبي ـ البيان

صرح سوريش برابو وزير التجارة والصناعة الهندي أن جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» سيستثمر مبلغ 50 مليار دولار في الهند. وأضاف أن هذه الاستثمارات ستركز بصفة خاصة على قطاعي البنية التحتية ومعالجة الغذاء.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا» تصريح برابو الذي أدلى به أمس أثناء مشاركته في القمة العالمية لرؤوس الأموال. مؤكداً أنه تحدث مع المسؤولين التنفيذيين في جهاز أبوظبي للاستثمار. بشأن إمكانية أن يستثمر «أديا» مبلغ 50 مليون دولار في الهند. وقال برابو: «يستطيع «أديا» بالطبع أن يستثمر مبلغاً أكبر من ذلك. إنه واحد من أكبر صناديق الاستثمار السيادية في العالم».