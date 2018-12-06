«أوبك» تجتمع اليوم وترامب يطالب بعدم خفض الإنتاج

المصدر: Ⅶ واشنطن – رويترز

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس منظمة «أوبك» وحلفاءها إلى عدم خفض إنتاج النفط العام المقبل قائلاً إن ذلك يدفع أسعار الخام للارتفاع على مستوى العالم. وقال على «تويتر» قبل اجتماع المنظمة اليوم لمناقشة تخفيضات الإنتاج «نأمل أن تبقي أوبك على تدفقات النفط كما هي ولا تكبحها. العالم لا يريد أن يرى ارتفاعاً في النفط ولا يحتاج لذلك فيما عززت أسعار الخام مكاسبها وصعد برنت بأكثر من دولار إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 63.14 دولار.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر في أوبك، قوله: إن المنظمة وحلفاءها بقيادة روسيا يناقشون فكرة خفض إنتاج النفط العام المقبل بالعودة إلى حصص الإنتاج المتفق عليها في 2016 وستعني هذه الخطوة خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يومياً.

إلى ذلك ارتفع الدولار أمس لكنه ظل تحت ضغط، حيث يؤدي تحوّل منحنى العائد على سندات الخزانة الأميركية إلى مخاوف من ركود محتمل. وحقق الدولار أداءً متميزاً بلا منازع لأشهر أمام بقية العملات لكن هذا قد لا يستمر بفعل تنامي المخاوف بشأن تباطؤ النمو الأميركي.

وهبط اليورو 0.1% إلى 1.1328 دولار، وتراجع الدولار الأسترالي أكثر من 0.7% مقابل نظيره الأميركي.

وتراجعت أسعار الذهب وانخفض السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1235.31 دولاراً للأوقية.