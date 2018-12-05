اتفاق كويتي مصري على آلية جديدة لاستقدام العمالة

المصدر: د ب ا

كشف نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت سلطان الشعلاني عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة القوي العاملة المصرية يتم بموجبها استقدام العمالة الوافدة من مصر عبر النظام الإلكتروني وشاشات الربط الآلي بين الجهتين.

وقال الشعلاني، في بيان صحفي، إن نظام الربط الإلكتروني يحقق غايتين أولاهما استقطاب عمالة يتوافر فيها التخصص والمهارة، والأخرى مكافحة الاتجار بالبشر والقضاء على تجارة الإقامات.

وأشار إلى المساعي الجادة من الهيئة العامة للقوي العاملة بدولة الكويت لضبط سوق العمل الكويتية، وفي خطوة غير مسبوقة لمجابهة العمالة الهامشية.

وقال الشعلاني إن "العمل بهذا النظام سوف يتم مباشرته في أوائل العام القادم بعد اعتماد مجلس الوزراء تلك المذكرة، وتعد تلك المذكرة خطوة أولى نحو تعميم تلك التجربة على باقي الدول التي يتم استقدام العمالة الوافدة منها".