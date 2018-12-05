أوبك تبحث خفض الإنتاج 1.3 مليون برميل

المصدر: فيينا - رويترز

قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة رئيس (أوبك) في دورتها الحالية، أمس، إن هناك حاجة إلى إجراء تعديل في إنتاج النفط العالمي، وإنه يجب مشاركة جميع المنتجين، وسط توجهات لخفض الانتاج 1.3 مليون برميل يومياً.

وأضاف: «ما هذا التعديل، وما المستوى، ومن أي مستوى؟، هذا هو ما سيجري مناقشته، التعديل يعني خفضاً في الإنتاج، من المهم أن يشارك الجميع». ويجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول غداً في فيينا ثم يجرون محادثات مع منتجي الخام غير الأعضاء يوم الجمعة.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 % أمس مواصلة مكاسبها قبيل تخفيضات إنتاج متوقعة من «أوبك». وخلال التعاملات كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.55 دولار بما يعادل 2.5 % إلى 63.24 دولاراً للبرميل، وزاد الخام الأميركي الخفيف 1.25 دولار إلى 54.20 دولاراً.

وقالت مصادر في أوبك إن المنظمة وحلفاءها يعملون صوب اتفاق لخفض إنتاج النفط بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يومياً، مضيفين أن المحادثات ما زالت مستمرة مع روسيا بشأن حجم تخفيضات إنتاجها.

وقال بنك جولدمان ساكس الأميركي في مذكرة للعملاء «نتوقع على أثر ذلك أن تتفق أوبك على خفض الإنتاج في فيينا غداً».

وأضاف أن «خفض إنتاج أوبك وروسيا 1.3 مليون برميل يومياً سيكون ضرورياً لعكس الزيادة الضخمة غير الموسمية الحاصلة حالياً في المخزونات، وتوقّع أن تدفع جهود تقليص المعروض المشتركة بين أوبك وروسيا أسعار خام برنت لتتجاوز منتصف نطاق الستين دولاراً للبرميل».