مستوى قياسي للذهب في شهر

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب أمس بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر في وقت سابق من الجلسة مع انخفاض الدولار بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة مؤقتة في حربهما التجارية التي هزت الأسواق العالمية.

وخلال التعاملات كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.5 % إلى 1237.21 دولاراً للأوقية (الأونصة). ولامست الأسعار ذروة 1238.20 دولاراً في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى لها منذ 26 أكتوبر.

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 % إلى 1242.9 دولاراً للأوقية. وضعف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى أمس مع تعزز ثقة المستثمرين في الأصول عالية المخاطر.