توجّه أميركي لتهدئة تجارية مع ألمانيا

المصدر: فولفسبورغ - رويترز، دبي - سيد صالح

دعا البيت الأبيض كبار المسؤولين في «دايملر» و«بي.إم.دبليو» و«فولكسفاغن» إلى الولايات المتحدة للاجتماع مع المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو لمناقشة المساعي الأميركية لإعادة التوازن للتجارة العالمية.

ويأتي الاجتماع بعد أشهر من تحذير الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأنه ربما يفرض رسوماً كبيرة على السيارات المستوردة، وبعد أيام من توصله إلى هدنة في حرب تجارية على نطاق أوسع مع الصين.

وحذركارل برونر نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في مؤتمر لصناعة السيارات بفولفسبورغ في ألمانيا من أزمة في النظام التجاري العالمي، مضيفا أن زيارة رؤساء شركات صناعة السيارات الألمانية ربما تساعد إدارة ترامب في إدراك أثر الرسوم على التجارة العالمية.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة من شركة «كونا ناجل» السويسرية للشحن تراجعاً في نمو التجارة العالمية بنسبة تقترب من 3% على مدى 2018.

وسجل نمو التجارة العالمية في نوفمبر 0.3%، مقارنة مع 3.1% في نوفمبر 2017. وأظهرت البيانات أداء مضطرباً في نمو التجارة على مدى أغلب شهور العام.