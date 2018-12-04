التهدئة الأميركية الصينية تعيد الأسواق العالمية إلى التحليق

المصدر: Ⅶ نيويورك - رويترز

قفزت الأسواق العالمية بدعم من المكاسب القوية في الأسهم التكنولوجية والصناعية المرتبطة بالتجارة، بعدما اتفقت الولايات المتحدة والصين على التوقف مؤقتاً عن فرض رسوم جديدة. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 241.11 نقطة أو 0.94% إلى 25779.57 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 30.33 نقطة أو 1.10% إلى 2790.50 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 155.59 نقطة أو 2.12% إلى 7486.13 نقطة.

وفي أوروبا، ارتفعت كذلك أسهم شركات التعدين والسيارات والتكنولوجيا والنفط وقادت المؤشرات الرئيسية للصعود بقوة بعد اتفاق الصين وأميركا، وقاد الاتجاه الصعودي مؤشر داكس الألماني، وهو الأكثر تأثراً بالصين ومخاوف الحرب التجارية، وزاد 2.5% ليبلغ أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر، وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.9% وسجل أقوى أداء في ثمانية أشهر.

كما ارتفع مؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأعلى مستوى في ستة أسابيع للسبب ذاته، وصعد 1% إلى 22574.76 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 22 أكتوبر. وسجلت أسهم شركات التكنولوجيا والسيارات والآلات ذات الانكشاف الكبير على السوق الصينية أداء يفوق السوق.