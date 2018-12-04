ارتفاع حاد لأسعار النفط في بداية تعاملات الأسبوع

المصدر: د ب ا

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعا حادا في تعاملات أمس الاثنين، في ظل تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد اتفاق الجانبين على هدنة تجارية تستمر 90 يوما.

وفي حين تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بناء على الاتفاق الذي توصل إليه مع نظيره الصيني "شي جين بينج" على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بتأجيل زيادة الرسوم المفروضة على كمية من الواردات الصينية من 10% إلى 25% والتي كان مقررا تطبيقها أول يناير المقبل، قالت الصين إنها ستشتري المزيد من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة من الولايات المتحدة لتقليل الفجوة التجارية بين البلدين.

في الوقت نفسه، يترقب المتعاملون في سوق النفط نتائج اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، حيث من المتوقع اتفاق الدول على خفض الإنتاج لمنع عودة الفوائض الكبيرة في السوق مرة أخرى.

كما اتفقت السعودية وروسيا؛ وهما أكبر مصدرين للنفط في العالم، على خفض الإنتاج، رغم عدم الاتفاق على كمية الخفض النهائية.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمبركي تعاملات أمس بارتفاع قدره 2.02 دولار؛ أي بنسبة 4% تقريبا إلى 52.95 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل.

كان النفط قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة بتراجع قدره 0.52 دولار، أي بنسبة 1% إلى 50.93 دولار للبرميل، بعد أن كان قد تراجع إلى 49.65 دولار للبرميل خلال التعاملات.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأسبوع الماضي، فقد واصل مخزون النفط الأميركي ارتفاعه للأسبوع العاشر على التوالي، حيث جاء الارتفاع خلال الأسبوع المنتهي يوم 24 نوفمبر الماضي أكبر من توقعات المحللين.