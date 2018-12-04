مؤسسة عالمية تعرض شراء 15% من رأسمال بنك الأركان

المصدر: دبي- عمرو عادل

قال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة بنك الأركان، إن مؤسسة عالمية أبدت رغبتها في الدخول بحصة قدرها 15% في رأس المال الأولي للبنك - تحت التأسيس - والبالغ 100 مليون دولار (نحو 367 مليون درهم).

وأوضح في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أنه تم عقد اجتماع قبل أربعة أسابيع بهدف مناقشة كافة التفاصيل مع المؤسسة العالمية التي أكدت ردها النهائي خلال فترة 45 يوماً بعد قيامها بإجراء الفحص النافي للجهالة للتحقق من مختلف الجوانب المتعلقة بهذه الصفقة ومعاينتها بالكامل.

وفي مارس الماضي أعلنت شركة دبي للاستثمار عن خطتها لقيادة مجموعة من المستثمرين لإطلاق بنك الأركان، وهو بنك إسلامي متكامل، برأسمال مدفوع 100 مليون دولار (367 مليون درهم)، ورأس المال المصرح به 500 مليون دولار (نحو 1.83 مليار درهم).

وأضاف إنه في حال الاتفاق وإتمام الصفقة يصبح البنك من أفضل البنوك تحت التأسيس باعتبار الاستثمار الجديد دعماً كبيراً لتوجهاته ليصبح بنك الجملة الإسلامي الأبرز في المنطقة والعالم أجمع.