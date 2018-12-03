الأسهم السعودية تسجّل أعلى مستوى في شهر

المصدر: الرياض - رويترز

أغلقت الأسهم السعودية أمس، عند أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر، بفضل مكاسب قوية لعدد من الأسهم القيادية، في حين أغلقت بورصة مصر منخفضة، بفعل خسائر كبيرة لسهم جلوبال تليكوم.

وصعد المؤشر السعودي 1.8%، ليسجل أعلى مستوى منذ 4 نوفمبر، وزاد سهم مصرف الراجحي 2.5%، في حين صعد سهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» 2.2%. وقفز سهم مصرف الإنماء السعودي 6% بعد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية سنوية بواقع ريال، ومن بين 180 سهماً جرى تداولها في البورصة السعودية، صعد 162 سهماً، بينما هبط 13 فقط.