النفط يسجّل أضعف أداء شهري خلال 10 سنوات

المصدر: نيويورك - رويترز

انخفضت أسعار النفط أول من أمس، بضغط وفرة في المعروض وارتفاع الدولار، لكن توقعات بأن منظمة أوبك وروسيا ستتفقان على خفض في إنتاج الخام الأسبوع المقبل كبحت الخسائر.

وسجل الخامان القياسيان، مزيج برنت المستخرج من بحر الشمال والخام الأميركي الخفيف أضعف أداء شهري في أكثر من 10 أعوام في نوفمبر مع هبوطهما بأكثر من 20 % بفعل تجاوز المعروض العالمي للطلب.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 80 سنتاً أو 1.3% لتبلغ عند التسوية 58.71 دولاراً للبرميل بينما تراجعت عقود الخام الأميركي 52 سنتاً أو 1% إلى 50.93 دولاراً.

وقالت وزارة الطاقة الروسية: إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك اجتمع مع نظيره السعودي خالد الفالح على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. وفي وقت سابق ذكرت وكالة الإعلام الروسية (ريا) إنهما سيناقشان خفضاً لإنتاج النفط في 2019. إلى ذلك أضافت شركات الطاقة الأميركية حفارات نفطية لثالث أسبوع في 4 أسابيع وارتفع إجمالي عدد الحفارات النشطة للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من أن أسعار الخام هبطت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2017.