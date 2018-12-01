قرصنة بيانات 500 مليون من عملاء «ماريوت»

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلنت فنادق ماريوت أن عملية قرصنة واسعة لقاعدة بيانات قد تكون طالت معلومات عن حوالي 500 مليون شخص من نزلائها موضحةً أن تحقيقاً داخلياً كشف عن عملية «دخول غير مصرّح بها» للأنظمة منذ عام 2014.

وأوضحت المجموعة أنها تلقت إشارة في 8 سبتمبر 2018 تتعلق بمحاولة الدخول إلى نظام الحجوزات في الولايات المتحدة «شبكة ستاروود».

وأوضحت «ماريوت إنترناشونال» أن قاعدة بيانات حجز الزوار في فندق «ستاروود» التابع لها قد تم اختراقها ومن المحتمل أن تعرض معلومات لحوالي 500 مليون زائر.

وأَضافت إن تحقيقاتها أظهرت أن طرفاً غير مصرح به قام بنسخ وتشفير المعلومات وإنه تم الوصول غير المصرح به إلى شبكة «ستاروود» منذ 2014.

وأوضحت أن البيانات المخترقة لنحو 327 مليون زائر تضم مزيجاً من الاسم، والعنوان البريدي، ورقم الجوال وعنوان البريد الإلكتروني ورقم جواز السفر ومعلومات حساب زوار «ستاروود» المفضلين وتفاصيل شخصية أخرى.