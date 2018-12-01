تبادل حرّ بين أميركا وكندا والمكسيك

المصدر: بوينس آيرس - أ ف ب

وقّعت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أمس، اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية خلال حفل رسمي على هامش قمة العشرين في «بوينس آيرس».

وقال الرئيس الأميركي «هذا نموذج اتفاق للتبادل الحر سيغير الخارطة التجارية بالنسبة للجميع» في إشارة الى الاتفاقية التي كانت موضع مفاوضات شاقة بين الدول الثلاث بضغط من دونالد ترامب.

والاتفاقية الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي أبرمت في 30 سبتمبر تحل محل اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية السارية منذ 1994 والتي قرر الرئيس الأميركي الانسحاب منها.

وكان المفاوضون من الدول الثلاث توصلوا الى اتفاق بعد ماراثون من المحادثات بدأ في مطلع سبتمبر.