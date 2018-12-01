استمرار المداهمات على «دويتشه بنك»

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

واصلت السلطات الألمانية حملة مداهمات على مصرف «دويتشه بنك» للاشتباه في غسل أموال.

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة فرانكفورت إن الحملة تواصلت أمس لرصد مزيد من الأدلة. وكانت السلطات الألمانية نفذت حملة مداهمات واسعة صباح أول من أمس شملت عدداً من مقار مصرف دويتشه بنك، أكبر بنك في ألمانيا. وكان المقر الرئيسي للبنك ضمن المباني التي شملتها الحملة التي شارك فيها 170 موظفاً من الادعاء العام والشرطة الجنائية وهيئة مكافحة التهرب الضريبي.

وتشتبه السلطات في أن عدداً من موظفي البنك ساعدوا متهربين من الضرائب في تأسيس شركات عابرة للقارات في دول تقدم تسهيلات ضريبية واسعة وتُعرف في الأوساط المعنية بأنها «ملاذات ضريبية»، وغسل أموال حصلوا عليها بشكل غير مشروع.