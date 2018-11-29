الاقتصاد الأميركي ينمو 3.5%

المصدر: واشنطن ـ أ ف ب

أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن نسبة النمو للربع الثالث من العام بلغت 3.5 ٪ بالوتيرة السنوية، على الرغم من تراجع استهلاك العائلات المحرك التقليدي للانتعاش الاقتصادي.

وقالت وزارة التجارة الأميركية «مع هذه التقديرات الثانية، يبقى المشهد العام للنمو الاقتصادي بلا تغيير». وأشارت إلى أن مراجعة الأرقام المتعلقة باستهلاك العائلات ونفقات الولايات والمجتمعات المحلية أدت إلى شطب ارتفاع الاستثمارات غير المقيّمة ومخزونات الشركات.

وتراجع الولايات المتحدة مرتين تقديراتها الأولية لنمو إجمالي الناتج الداخلي. وهذه التقديرات أقل بقليل من توقعات المحللين الذين تحدثوا عن زيادة نسبتها 3.6 ٪. وهي تؤكد التباطؤ بالمقارنة مع الفصل الذي سبقه عندما بلغت نسبة النمو أعلى نمو منذ أربع سنوات (4.2 ٪).