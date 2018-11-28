التهديدات تهبط بوول ستريت.. وتضرب سهم «أبل»

المصدر: نيويورك ـ وكالات

فتحت أسهم وول ستريت الأميركية منخفضة أمس، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيمضي قدماً في خطط لفرض رسوم جمركية إضافية على بضائع صينية، مبدداً آمال التوصل إلى حل للخلاف التجاري القائم خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 83.22 نقطة، أو ما يعادل 0.34 في المئة، إلى 24557.02 نقطة عند الفتح. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.70 نقطة، أو ما يعادل 0.36 في المئة، إلى 2663.75 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 40.63 نقطة، أو 0.57 في المئة، إلى 7041.23 نقطة.

كما استمر تراجع سهم شركة أبل الأميركية العملاقة للإلكترونيات بعد تهديد ترامب أنه من الممكن فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على الهواتف المحمولة، مثل أي فون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المصنوعة في الصين.

وبعد أن فقدت أسهم أبل عشرين في المئة من قيمتها منذ أكتوبر الماضي، تراجع سهم الشركة بنسبة 1.5 في المئة إلى 172.02 دولاراً خلال التعاملات صباح أمس في بورصة نيويورك.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الخبير الاقتصادي توم فورت بمؤسسة «دي.إيه ديفدسون» للأبحاث الاقتصادية قوله إن منتجات شركة أبل تواجه «تهديدات هائلة».

وتواجه شركة أبل بالفعل تقارير تسويقية بشأن تراجع حجم المبيعات عن التنبؤات المتوقعة، مما يشير إلى أن هواتف أي فون الجديدة التي طرحت في سبتمبر الماضي لم تلقَ النجاح المتوقع.

وتأتي تصريحات ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال بشأن احتمال إدراج منتجات أبل في قائمة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بمنزلة ضربة أخرى للرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك.