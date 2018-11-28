«بورياليس» تبيع سندات بـ300 مليون يورو اليوم

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قررت شركة بورياليس طرح سندات بقيمة 300 مليون يورو للبيع اليوم الأربعاء، حسب أحوال السوق، وفق ما قالته بلومبرغ.

وأضافت بلومبرغ أن الشركة المملوكة لمجموعة مبادلة للاستثمار انتهت من العروض الترويجية للسندات التي تستحق بعد سبع سنوات الأسبوع الماضي.

وكلت بورياليس مجموعة «أريستي»، وبنك «آي إن جي»، وبنك «إس جي»، وبنك «سي آي بي»، وبنك «يوني كريدي» لترتيب العروض الترويجية.

يُذكر أن مجموعة مبادلة للاستثمار تملك 67% من أسهم شركة «بورياليس»، إحدى أكبر شركات إنتاج «البولي أوليفين» في العالم، ويوجد مقرها الرئيس في فيينا.