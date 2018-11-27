«أرامكو» توقّع اتفاقيات بـ100 مليار ريال

المصدر: الرياض - د ب أ

وقّعت شركة «أرامكو» السعودية عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع المورّدين بأكثر من 100 مليار ريال، تشمل 31 تعاوناً تجارياً. وقالت الشركة في بيان صحفي إن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جاء خلال منتدى ومعرض اكتفاء 2018 المقام حالياً بالدمام شرق السعودية.

وأطلقت «أرامكو» في عام 2015، برنامجاً لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء». ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بنسبة 70% مع نهاية 2021، وزيادة معدل التصدير إلى 30%، ومن ثمّ تمكين استدامة الاقتصاد وسلسلة التوريد وقطاع الطاقة، فضلاً عن الإسهام في توفير الآلاف من الوظائف الفنية والمهنية للشباب السعودي.