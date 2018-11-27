برنت يقفز فوق 60 دولاراً

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس متعافية من خسائر بلغت 8% في الجلسة السابقة ليقفز برنت فوق 60 دولاراً للبرميل، لكن المعنويات تظل ضعيفة وسط تراجع واسع النطاق بالأسواق المالية في الأسابيع الماضية.

وصعد خام برنت لعقود أقرب استحقاق 1.31% بما يوازي 2.2% إلى 60.11 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتاً أو 1.3% إلى 51.08 دولاراً للبرميل. وعوضت المكاسب جزءاً من خسائر الجمعة التي أطلق عليها المتعاملون بالفعل اسم «الجمعة السوداء».

ويأتي الاتجاه النزولي مع زيادة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب الذي من المتوقع أن يقود إلى فائض معروض في العام المقبل. وتأثرت أسواق النفط أيضاً بالتراجع في أسواق المال عموماً.