مبيعات «اثنين الإنترنت» الأكبر في تاريخ أميركا

المصدر: دبي- سيد صالح

تتزايد التوقعات بأن يكون «اثنين الإنترنت»، والذي حل أمس، هو أعلى يوم للتسوق الشبكي في تاريخ الولايات المتحدة من حيث حجم المبيعات.

ونشر موقع «بزنس انسايدر» الشبكي الأميركي أمس، تقريراً عن الموضوع، وتوقع فيه أنه يبلغ حجم المبيعات عبر الانترنت في الولايات المتحدة أمس 7.8 مليارات دولار على أدنى تقدير.

وأوضح التقرير أن هذه التوقعات نبعت من اتجاه متزايد بين الأميركيين لتفضيل التسوق الشبكي عن التسوق التقليدي، وهو ما رصدته مؤسسة «أدوب أناليتيكس» البحثية الأميركية من واقع حصيلة المبيعات عبر التسوق الشبكي التي حققتها الشركات الأميركية يوم «الجمعة السوداء»، والذي حل الجمعة الماضية.

فقد أفادت إحصائيات «أدوب أناليتيكس» بأن المبيعات عبر الانترنت يوم «الجمعة السوداء» لهذا العام في الولايات المتحدة بلغت 6.22 مليارات دولار، بزيادة هائلة بلغت نسبتها 23.6% بالمقارنة مع العام الماضي.

وأضافت أن المبيعات التي تمت عبر الهواتف الذكية يوم «الجمعة السوداء» لهذا العام تجاوزت وحدها ملياري دولار.

وعلاوة على ذلك، بلغت قيمة المبيعات عبر الانترنت في الولايات المتحدة في يوم عيد الشكر، والذي حل الخميس الماضي، حوالي 3.7 مليارات دولار. ويحل يوم «الجمعة السوداء» في المجتمعات الغربية بعد عيد الشكر مباشرة، وهو آخر خميس في نوفمبر.

وأما «اثنين الإنترنت»، فهو أول يوم اثنين يحل بعد عيد الشكر، وهو مخصص للتسوق الشبكي، وقد ابتدعته شركات التسوق عبر الانترنت في الولايات المتحدة لأول مرة عام 2005.