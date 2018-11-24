النفط ينخفض ٧٪ ليصل إلى أقل من 60 دولاراً للمرة الأولى منذ عام

المصدر: ■ دبي ـ رويترز، سيد صالح

واصلت أسعار النفط هبوطها للأسبوع السابع على التوالي، وسجلت ـ أمس ـ أول انخفاض لها دون مستوى 60 دولاراً للبرميل في غضون عام.

فقد تراجعت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط»، وهو الخام الأميركي القياسي، في نيويورك بنسبة 7.7%، ليستقر سعرها عند 50.42 دولاراً للبرميل، مسجلاً بذلك أدنى مستويات أسعار منذ أكتوبر 2017.

كما هبط سعر خام «برنت»، بنسبة 6.1 %، ليغلق عند 58.80 دولاراً للبرميل. وعلى صعيد الأسهم، فقد مؤشر «إس آند بي 500» 17.37 نقطة من قيمته، ليستقر عند 2.633 نقطة.

وتراجع مؤشر «داو جونز» لأسهم الشركات الصناعية بنسبة 0.7%، ليغلق عند 24.286 نقطة. كما فقد مؤشر «ناسداك» المُرَكًب لشركات التقنية 33.27 نقطة من قيمته، ليغلق عند 6.939 نقطة، مسجلاً بذلك تراجعاً نسبته 0.5%.