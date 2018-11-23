زيادة التضخم في اليابان بنسبة 1% الشهر الماضي

ذكر تقرير حكومي أمس أن أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت 1% أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

ويمثل هذا الرقم زيادة للشهر الثاني والعشرين على التوالي، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، لكنه لا يزال بعيداً عن هدف قدره 2% حدده بنك اليابان المركزي قبل أكثر من خمس سنوات. وأظهر تقرير الوزارة أن تكلفة الكيروسين قفزت بنسبة 25.8%، وارتفع سعر البنزين بنسبة 17.8%.

واستقر مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة عند 101.6 نقطة، مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015. طوكيو - د ب أ