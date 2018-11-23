الصين تقيّم الرقابة الأميركية على الصادرات التقنية

المصدر: بكين - رويترز

قال متحدث باسم وزارة التجارة أمس: إن الصين تقيم التأثير المحتمل لاقتراح أميركي بزيادة الرقابة على صادرات التكنولوجيا، وستتخذ الخطوات الضرورية لحماية المصالح المشروعة للشركات الصينية.

واقترحت الحكومة الأميركية الاثنين الماضي تشديد فحص صادرات التكنولوجيا في 14 مجالاً رئيساً من مجالات التكنولوجيا الفائقة، تشمل الذكاء الصناعي وتكنولوجيا معالج البيانات متناهي الصغر في خطوة يرى الكثير من المحللين أنها تستهدف الصين مباشرة.

وذكرت وثيقة منشورة في السجل الاتحادي للحكومة الأميركية يوم الاثنين أن فترة استطلاع عام للرأي على اقتراح ضم هذه القطاعات لنظام أوسع نطاقاً لمراقبة الصادرات مستمرة، وتنتهي في 19 من ديسمبر المقبل.

ممارسات

وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء: إن الصين فشلت في تغيير ممارساتها «المجحفة» مركز النزاع التجاري بين البلدين، ما يزيد التوترات قبيل اجتماع رفيع المستوى في الشهر الجاري بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وصدرت هذه النتائج في تحديث لتحقيق أجراه الممثل التجاري الأميركي بموجب «المادة 301»، بشأن سياسات الصين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، التي أدت لفرض رسوم جمركية أميركية على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار جرى زيادتها في وقت لاحق إلى 250 مليار دولار.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية في مؤتمر صحفي أسبوعي: إن الصين تشعر بقلق بالغ بشأن التقرير الجديد المتعلق بالمادة 301.

وأضاف أن الصين لن تقبل اتهامات «لا أساس لها».

مبيعات النقد

إلى ذلك واصل البنك المركزي الصيني بيع حيازاته من النقد الأجنبي خلال أكتوبر، لكنها تراجعت عن سبتمبر، عندما سجل أكثر مبيعات للعملات الأجنبية في 20 شهراً. وباع بنك الشعب الصيني صافي 91.58 مليار يوان (13.21 مليار دولار) من النقد الأجنبي خلال أكتوبر وفقاً لبيانات رسمية صدرت أمس مقابل 119.4 مليار يوان في الشهر السابق.

وقال البنك المركزي، إن إجمالي مشتريات النقد الأجنبي تراجع للشهر الثالث على التوالي إلى 21.317 تريليون يوان بنهاية أكتوبر.