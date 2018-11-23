«جيه بي مورجان» يتوقع 73 دولاراً لبرميل النفط في 2019

المصدر: واشنطن- البيان

خفض مصرف جيه بي مورجان، توقعاته لأسعار النفط، متنبئاً بأن يصل متوسط سعر خام برنت القياسي إلى 73 دولاراً للبرميل في عام 2019 مقابل توقعاته السابقة بـ 83.5 دولاراً.

وتوقع المصرف الأميركي تراجع سعر خام برنت القياسي إلى 64 دولاراً للبرميل في عام 2020،

وقال المسؤول عن قطاع النفط والغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى البنك سكوت دارلنج لـ«سي إن بي سي»: إن البنك راجع توقعاته مؤخراً بسبب احتمالية زيادة المعروض بأميركا الشمالية خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وأضاف أن نمو الطلب سيلقي بظلاله على أسعار النفط أيضاً خاصة بعدما وافقت «أوبك» على زيادة الإنتاج في بداية العام الحالي، نافياً دور السياسات الأميركية في التأثير على الأسعار.

وتتوجه أنظار الأسواق حالياً نحو اجتماع «أوبك» المقبل الذي سيعقد في السادس من ديسمبر، وأشار«دارلنج» إلى أن المنظمة بحاجة إلى خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً للعام المقبل بأكمله لتحقيق توازن سوق النفط.