النفط يهبط وتعليقات «أوبك»عن خفض الإنتاج تقلص الخسائر

المصدر: لندن – رويترز

انخفضت أسعار النفط أمس بعدما ارتفعت مخزونات الخام الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2017، مما يزيد المخاوف من تخمة في المعروض العالمي، لكن حديث «أوبك» عن خفض الإنتاج كبح الخسائر. وخلال التعاملات انخفض خام القياس العالمي برنت 67 سنتاً إلى 62.82 دولاراً للبرميل، بعد أن هبط دولاراً في وقت سابق من الجلسة .

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من دولار قبل أن يقلص خسائره ليجري تداوله منخفضاً 49 سنتاً إلى 53.84 دولاراً للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أول من أمس إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت 4.9 ملايين برميل إلى 446.91 مليون برميل الأسبوع الماضي وهذا هو أعلى مستوى للمخزون منذ ديسمبر من العام الماضي. وظل إنتاج النفط الخام الأميركي عند مستوى قياسي يبلغ 11.7 مليون برميل يومياً، بحسب إدارة معلومات الطاقة.

تخمة المعروض

وتشعر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالقلق من ظهور تخمة في المعروض قد تدفع الأسعار لمزيد من الانخفاض. لكن السعودية، أكبر مصدر في أوبك، تواجه أيضاً ضغوطاً أميركية للحيلولة دون ارتفاع الأسعار مجدداً.

وتتعرض سوق النفط لضغوط أيضاً جراء ضعف الأسواق الآسيوية مع شعور المستثمرين بالقلق تجاه تباطؤ النمو العالمي في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والتوترات التجارية.

ومن المتوقع أن تظل التداولات هادئة حتى يوم الاثنين المقبل بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

كما قد يتجه المزيد من النفط الأميركي إلى السوق مع التخلص من اختناقات في خطوط الأنابيب بالولايات المتحدة في النصف الثاني من 2019 وتفوق الزيادة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط القدرة على نقل الخام الإضافي.

ولمواجهة الزيادة في الإمدادات، تدرس أوبك اتفاقاً لخفض الإنتاج خلال اجتماعها القادم في السادس من ديسمبر المقبل، وإن كان من المتوقع أن تعارض إيران العضو في المنظمة أي تخفيضات طوعية.