انخفاض الدولار أمس إلى 0.1 %

انخفض الدولار أمس للجلسة الثانية على التوالي في الوقت الذي شجع فيه تحسن الإقبال على المخاطر المستثمرين على بيع العملة الأميركية بعد موجة ارتفاع سجلتها.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية 0.1% إلى 96.65 متراجعاً من أعلى مستوى في عام ونصف العام البالغ 97.693 الذي سجله في وقت سابق من الشهر .وزاد اليورو 0.1% في الوقت الذي يزداد فيه تفاؤل المستثمرين الحذر بشأن آفاق الأجل القريب، بعد انحسار طفيف للتوترات في سوق السندات الأوروبية بشأن المفاوضات الخاصة بميزانية إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي.