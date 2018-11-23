التضخم السنوي في المغرب يستقر عند 1.1% في أكتوبر

المصدر: الرباط ـــ رويترز

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أمس، إن معدل التضخم السنوي استقر عند 1.1% في أكتوبر.

وتراجع التضخم إلى هذا المستوى في سبتمبر من 1.7% في أغسطس.

وانخفض تضخم أسعار الغذاء قليلاً إلى 0.2% في أكتوبر، من 0.6% في الشهر السابق، بينما تراجع تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 2%، من 2.1%.

وزاد تضخم أسعار السلع والخدمات المتنوعة إلى 6.5% في أكتوبر، من 6.3% في سبتمبر. وظلت الزيادة في تكاليف الاتصالات دون تغيير عند 0.3%. وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في أكتوبر/ تشرين الأول، متباطئاً بالمقارنة مع زيادة نسبتها 0.3% في سبتمبر، بينما استقر تضخم أسعار الغذاء دون تغيير عند 0.5%.

وتتوقع مندوبية التخطيط، أن يصل مستوى التضخم السنوي في المغرب إلى 1.7% في 2018، ارتفاعاً من 0.8% في 2017، على أن يتراجع إلى 1.3% في 2019.