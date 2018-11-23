«فينابلر» تعيّن بنوكاً لترتيب طرح أولي في بورصة لندن

المصدر: أبوظبي، لندن ـ رويترز

قالت مصادر إن «فينابلر للصرافة وخدمات الدفع»، ومقرها الإمارات، عيّنت بنكي «جيه.بي مورجان» و«باركليز» منسقين دوليين لإدراجها في بورصة لندن في النصف الأول من 2019.

وأُلغيت طروحات عامة أولية عديدة في بورصة لندن في الأسابيع الأخيرة، حيث ألقى المُصدرون باللوم على أوضاع السوق، بينما تم تداول أسهم آخرين، من بينهم «أستون مارتن» و«كازاتومبروم» دون سعر الطرح.

وقالت المصادر إن مديري دفاتر الطرح العام الأولي سيكون من بينهم بنوك محلية ودولية، وسيتقرر ذلك بشكل نهائي هذا الأسبوع.

وتخطط «فينابلر»، وهي الشركة القابضة التي تندرج تحت مظلتها شركات، من بينها «مركز الإمارات للصرافة» و«ترافيليكس هولدنجز» و«إكسبريس موني»، لبيع 30 في المئة على الأقل من أسهمها في طرح عام، واستخدام حصيلة البيع في التوسع والاستحواذات.

وقال أحد المصادر إن لندن وقع عليها الاختيار للإدراج نظراً للسيولة وإمكانية الوصول إلى المستثمرين الدوليين.

وتقدم «إفركور» المشورة في الطرح العام الأولي.