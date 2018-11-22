مجلس إدارة نيسان يعزل كارلوس غصن

المصدر: د ب ا

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس أن مجلس إدارة شركة نيسان لصناعة السيارات قرر عزل كارلوس غصن من رئاسة المجلس.

وكان ممثلو الادعاء في طوكيو قد أمروا باعتقال رئيس الشركة/ 64 عاما/ يوم الاثنين الماضي بدعوى أنه أبلغ عن قيمة أقل لراتبه بمقدار خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) على مدى خمس سنوات من عام 2011.

وخلص تحقيق داخلي أجرته ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إلى أن غصن تلاعب في حزمة المدفوعات التي يتلقاها لسنوات.

وتطال هذه القضية أيضا شركة رينو الفرنسية للسيارات، حيث يشغل غصن منصب رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي. وهو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي اليابانية لصناعة السيارات.