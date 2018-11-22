«التعاون والتنمية»: الاقتصاد العالمي يتأهب لنمو بطيء

المصدر: باريس - د ب أ

ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن النمو الاقتصادي ما بعد الأزمة في العالم بلغ ذروته ويتعين أن تستعد الدول لـ«هبوط بسيط».

وفي توقعاتها الاقتصادية أمس توقعت المنظمة التي تضم 36 من الدول الغنية بالأساس أن النمو العالمي سيكون بطيئاً من 3.7% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام إلى 3.5% سنوياً في 2019 و2020. ومن بين الدول الأعضاء بالمنظمة، من المتوقع أن يتراجع النمو الأميركي من 2.9% هذا العام إلى 2.7% العام المقبل و2.1% عام 2020.

وفي منطقة اليورو سيتراجع النمو من 1.9% هذا العام إلى 1.8% في 2019 و1.6% في 2020. وخارج المنظمة، من المتوقع أن يكون النمو الصيني بطيئاً من 6.6% من إجمالي الناتج إلى 6.3% العام المقبل و6% في 2020.