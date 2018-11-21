الدولار يحقق أكبر مكاسب في أسبوعين

المصدر: (رويترز)



ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء محققاً أكبر مكسب بالنسبة المئوية في أسبوعين مع الاتجاه إلى الملاذات الآمنة وسط قلق من جانب المستثمرين بشأن تباطؤ النمو العالمي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات أخرى، 0.7 بالمئة إلى 96.858، مبتعدا بذلك عن أدنى مستوى منذ السابع من نوفمبر .

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة انخفاضا بلغ 0.8 بالمئة في أحدث تعاملات إلى 1.1365 دولار.

وهبط الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، لكنه ارتفع مقابل اليورو.

وفي سوق العملات الرقمية، خسرت عملة بيتكوين عشرة بالمئة أخرى لتنخفض دون 4500 دولار مع استمرار تضرر المعنويات. وكانت بيتكوين منخفضة 5.4 بالمئة في أحدث قراءة عند 4516.23 دولارا.