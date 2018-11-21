الذهب يهبط مع اتجاه المستثمرين للدولار والسندات الأميركية

المصدر: وكالات

هبطت أسعار الذهب الثلاثاء مع اتجاه المستثمرين إلى الدولار وسندات الحكومة الأميركية وسط تراجعات كبيرة في أسواق الأسهم العالمية، مما قلص الإقبال على الذهب غير المدر لعائد.

وبحلول الساعة 1835 بتوقيت غرينتش، كان الذهب منخضفاً 0.3 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1220.01 دولاراً للأوقية، مما وضعه على مسار إنهاء موجة مكاسب استمرت خمس جلسات.

كما انخفض الذهب في تسوية العقود الأميركية الآجلة 4.10 دولارات، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 1221.20 دولار اللأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحداً بالمئة إلى 14.28 دولاراً للأوقية بعدما بلغت أعلى مستوى منذ الثامن من نوفمبر عند 14.49 دولاراً للأوقية.

وهبط البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1137.50 دولاراً للأوقية، بعدما سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 1185.40 دولاراً للأوقية يوم الجمعة.

وانخفض البلاتين 1.8 بالمئة إلى 837.50 دولاراً للأوقية.