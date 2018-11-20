السعودية تطلق برنامجاً استكشافياً نشطا لليورانيوم

المصدر: البيان الالكتروني

نقل تلفزيون العربية على حسابه على تويتر عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قوله اليوم الاثنين إن المملكة أطلقت برنامجا استكشافيا نشطا لليورانيوم وإن المؤشرات الأولية إيجابية.

ووفقا للعربية، أشار الفالح إلى أن مشروعا لبناء مفاعلين نوويين في السعودية يسير بوتيرة ممتازة وفقا للمخطط.